«Трактор» расстался с 11 хоккеистами, Щербак получил квалификационное предложение

«Трактор» на официальном сайте клуба объявил об изменениях в составе. Челябинский клуб покинули 11 хоккеистов.

30 апреля завершились контракты с «Трактором» у хоккеистов: Станислава Галимова, Артёма Бородкина, Дмитрия Калинина, Виталия Меньшикова, Эндрю Кэлофа, Сергея Терещенко, Андрея Попова, Антона Глинкина, Александра Авцина, Сергея Конькова и Никиты Комарова. Они стали неограниченно свободными агентами.

Квалификационное предложение «Трактора» приняли: Никита Подскребалин, Кирилл Кошурников, Егор Степанов, Николай Чебыкин, Владимир Бобылёв, Леонид Лавриненко, Глеб Зайцев, Егор Вдовин, Денис Нероев, Аркадий Аксёнов. Предложение также было сделано Никите Щербаку, Александру Микуловичу, Виктору Селивёрстову, Александру Шепелеву и Максиму Шабанову.

С выпускниками школы 2003 года рождения Тиграном Ярулиным, Николаем Сафроновым и Дмитрием Лобановым были заключены первые контракты – на три года.