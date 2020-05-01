Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Источник: экс-форвард «Динамо» и «Спартака» Даугавиньш подпишет контракт с «Витязем»

Источник: экс-форвард «Динамо» и «Спартака» Даугавиньш подпишет контракт с «Витязем»
Хоккей / КХЛ 0

Латвийский нападающий Каспарс Даугавиньш подпишет контракт с «Витязем», информирует «Спорт Бизнес Online».

В минувшем сезоне 31-летний нападающий выступал за «Спартак». В 59 матчах регулярного чемпионата Даугавиньш набрал 40 (19+21) очков при показателе полезности +10. В плей-офф на счету латвийского форварда 4 (1+3) очка в шести матчах.

30 апреля 2020 года контракт Каспарса со «Спартаком» истёк, после чего хоккеист стал неограниченно свободным агентом. Ранее латвийский хоккеист выступал в Континентальной хоккейной лиге за рижское «Динамо», московское «Динамо» и «Торпедо».

Сегодня, 1 мая, в Континентальной хоккейной лиге открылся рынок свободных агентов. «Чемпионат» ведёт специальный лайв-репортаж.

Даугавиньш: думал, что хоть какое-то предложение «Спартак» сделает. Я ищу новый клуб
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020