Источник: экс-форвард «Динамо» и «Спартака» Даугавиньш подпишет контракт с «Витязем»

Латвийский нападающий Каспарс Даугавиньш подпишет контракт с «Витязем», информирует «Спорт Бизнес Online».

В минувшем сезоне 31-летний нападающий выступал за «Спартак». В 59 матчах регулярного чемпионата Даугавиньш набрал 40 (19+21) очков при показателе полезности +10. В плей-офф на счету латвийского форварда 4 (1+3) очка в шести матчах.

30 апреля 2020 года контракт Каспарса со «Спартаком» истёк, после чего хоккеист стал неограниченно свободным агентом. Ранее латвийский хоккеист выступал в Континентальной хоккейной лиге за рижское «Динамо», московское «Динамо» и «Торпедо».

Сегодня, 1 мая, в Континентальной хоккейной лиге открылся рынок свободных агентов. «Чемпионат» ведёт специальный лайв-репортаж.