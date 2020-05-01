Источник: экс-форвард «Динамо» и «Спартака» Даугавиньш подпишет контракт с «Витязем»
Латвийский нападающий Каспарс Даугавиньш подпишет контракт с «Витязем», информирует «Спорт Бизнес Online».
В минувшем сезоне 31-летний нападающий выступал за «Спартак». В 59 матчах регулярного чемпионата Даугавиньш набрал 40 (19+21) очков при показателе полезности +10. В плей-офф на счету латвийского форварда 4 (1+3) очка в шести матчах.
30 апреля 2020 года контракт Каспарса со «Спартаком» истёк, после чего хоккеист стал неограниченно свободным агентом. Ранее латвийский хоккеист выступал в Континентальной хоккейной лиге за рижское «Динамо», московское «Динамо» и «Торпедо».
Сегодня, 1 мая, в Континентальной хоккейной лиге открылся рынок свободных агентов. «Чемпионат» ведёт специальный лайв-репортаж.
Даугавиньш: думал, что хоть какое-то предложение «Спартак» сделает. Я ищу новый клуб
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