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37-летний нападающий Артюхин договорился о новом контракте с «Витязем»

37-летний нападающий Артюхин договорился о новом контракте с «Витязем»
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий Евгений Артюхин договорился о новом контракте с «Витязем». Об этом сообщил агент игрока Шуми Бабаев. Соглашение будет рассчитано на один сезон.

«Предварительная договорённость с „Витязем“ о новом контракте на один год есть. Евгений останется в «Витязе», — цитирует Бабаева ТАСС.

Артюхин выступает за «Витязь» с прошлого сезона, в котором провёл 30 матчей в регулярном чемпионате и набрал 3 (1+2) очка. В плей-офф форвард провёл четыре встречи и отметился голевой передачей. В третьем овертайме четвёртого матча серии со СКА Артюхин заработал удаление, которое реализовал Лукас Бенгтссон, завершив таким образом серию.

Сегодня, 1 мая, в Континентальной хоккейной лиге открылся рынок свободных агентов. «Чемпионат» ведёт специальный лайв-репортаж.

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