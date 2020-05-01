Агент Романов: в СКА и «Автомобилисте» Войнова не будет, Вячеслав ждёт решения от НХЛ

Хоккейный агент Станислав Романов, представляющий интересы российского защитника Вячеслава Войнова, прокомментировал трансферную судьбу своего клиента.

«Да, Вячеслав Войнов покинул «Авангард». Могу сказать, что в «Автомобилисте» и СКА его точно не будет, это всё слухи. Пока мы в России с клубами КХЛ переговоров не вели, а что касается НХЛ, то Вячеслав ждёт решения и информации от лиги по продолжению сезона. Нужно понять, как там будет развиваться ситуация как в этом году, так и в следующем», — сказал Романов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

В минувшем сезоне 30-летний Войнов забросил 11 шайб и сделал 30 результативных передач в 59 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф Войнов набрал 1 (0+1) очко в шести матчах, заработав показатель полезности "-8".