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Агент Романов: в СКА и «Автомобилисте» Войнова не будет, Вячеслав ждёт решения от НХЛ

Агент Романов: в СКА и «Автомобилисте» Войнова не будет, Вячеслав ждёт решения от НХЛ
Хоккей / КХЛ 0

Хоккейный агент Станислав Романов, представляющий интересы российского защитника Вячеслава Войнова, прокомментировал трансферную судьбу своего клиента.

«Да, Вячеслав Войнов покинул «Авангард». Могу сказать, что в «Автомобилисте» и СКА его точно не будет, это всё слухи. Пока мы в России с клубами КХЛ переговоров не вели, а что касается НХЛ, то Вячеслав ждёт решения и информации от лиги по продолжению сезона. Нужно понять, как там будет развиваться ситуация как в этом году, так и в следующем», — сказал Романов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

В минувшем сезоне 30-летний Войнов забросил 11 шайб и сделал 30 результативных передач в 59 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф Войнов набрал 1 (0+1) очко в шести матчах, заработав показатель полезности "-8".

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