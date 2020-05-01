Российский нападающий Илья Крикунов покинул «Салават Юлаев» по истечении срока контракта. Соглашение истекло 30 апреля 2020 года, сообщается на официальном сайте уфимского клуба.

Форвард пополнил состав команды в минувшем сезоне незадолго до дедлайна. В общей сложности нападающий провёл за юлаевцев 15 матчей, набрав в них 7 (2+5) очков, заработав показатель полезности «+1» и набрав восемь штрафных минут.

Ранее уфимский клуб расстался с защитниками Захаром Арзамасцевым и Артёмом Сергеевым, форвардами Александром Бурмистровым и Максимом Майоровым, а также тренером Виталием Ячменёвым.

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