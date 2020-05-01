Российский нападающий Илья Крикунов покинул «Салават Юлаев»
Российский нападающий Илья Крикунов покинул «Салават Юлаев» по истечении срока контракта. Соглашение истекло 30 апреля 2020 года, сообщается на официальном сайте уфимского клуба.
Форвард пополнил состав команды в минувшем сезоне незадолго до дедлайна. В общей сложности нападающий провёл за юлаевцев 15 матчей, набрав в них 7 (2+5) очков, заработав показатель полезности «+1» и набрав восемь штрафных минут.
Ранее уфимский клуб расстался с защитниками Захаром Арзамасцевым и Артёмом Сергеевым, форвардами Александром Бурмистровым и Максимом Майоровым, а также тренером Виталием Ячменёвым.
Сегодня, 1 мая, в Континентальной хоккейной лиге открылся рынок свободных агентов. «Чемпионат» ведёт специальный лайв-репортаж.
«Салават» подтвердил уход из команды нападающего Кручинина и тренера вратарей Эмана
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