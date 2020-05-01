«Ак Барс» подтвердил уход из команды Эмиля Галимова, Фрэттина, Ли и Виртанена
«Ак Барс» на официальном сайте клуба объявил об изменениях в составе. Казанский клуб покинули четыре хоккеиста. Это защитник Ессе Виртанен, а также нападающие Эмиль Галимов, Мэттью Фрэттин и Олег Ли.
Фрэттин в минувшем сезоне набрал 28 (8+20) очков в 56 матчах регулярного чемпионата, в плей-офф он стал самым результативным игроком «Ак Барса», набрав 5 (3+2) очков в четырёх матчах. Виртанен оказался в казанской команде зимой 2020 года – в 24 матчах он отметился 4 (0+4) очками.
В 47 матчах минувшего регулярного чемпионата КХЛ Галимов набрал 21 (14+7) очко. В плей-офф он отметился 4 (3+1) баллами в 4 матчах.
Сегодня, 1 мая, в Континентальной хоккейной лиге открылся рынок свободных агентов. «Чемпионат» ведёт специальный лайв-репортаж.
Источник: зарплата Бурмистрова в «Ак Барсе» составит 30-35 млн рублей
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