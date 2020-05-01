Защитник минского «Динамо» Эллиотт продолжит карьеру в чемпионате Швеции

Шведский клуб «Фрёлунда» на официальном сайте объявил о подписании контракта с защитником Стефаном Эллиоттом, который выступал в прошлом сезоне за минское «Динамо».

29-летний защитник пропустил большую часть сезона из-за травмы. В 18 матчах регулярного чемпионата КХЛ набрал 8 (2+6) очков при показателе полезности «-2».

В настоящий момент действуют контракты с вратарями Дэнни Тэйлором, Александром Осипковым, Никитой Толопило, защитниками Джо Морроу, Владиславом Ерёменко, Дмитрием Дерябиным, Павлом Денисовым, Кириллом Готовцом, нападающими Шейном Принсом, Франсисом Паре, Александром Когалевым, Игорем Мартыновым, Вячеславом Грецким, Андреем Павленко, Артёмом Аносовым, Дмитрием Желнеровским, Николаем Сытым.