«Салават» подтвердил заключение нового контракта с нападающим Картаевым

«Салават Юлаев» на официальном сайте объявил о заключении контракта с нападающим Владиславом Картаевым. Ранее об этом сообщал «Чемпионат». Соглашение уфимского клуба с нападающим рассчитано на два сезона.

В минувшем сезоне 28-летний Картаев в общей сложности провёл 58 матчей, записав в свой актив 9 (7+2) очков и заработав показатель полезности «-2» при 26 минутах штрафного времени.

Сегодня, 1 мая, в Континентальной хоккейной лиге открылся рынок свободных агентов. «Чемпионат» ведёт специальный лайв-репортаж.

Ранее уфимский клуб расстался с защитниками Захаром Арзамасцевым и Артёмом Сергеевым, форвардами Александром Бурмистровым, Алексеем Кручининым и Максимом Майоровым, а также тренером Виталием Ячменёвым.