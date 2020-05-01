Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Салават» подтвердил заключение нового контракта с нападающим Картаевым

«Салават» подтвердил заключение нового контракта с нападающим Картаевым
Хоккей / КХЛ 0

«Салават Юлаев» на официальном сайте объявил о заключении контракта с нападающим Владиславом Картаевым. Ранее об этом сообщал «Чемпионат». Соглашение уфимского клуба с нападающим рассчитано на два сезона.

В минувшем сезоне 28-летний Картаев в общей сложности провёл 58 матчей, записав в свой актив 9 (7+2) очков и заработав показатель полезности «-2» при 26 минутах штрафного времени.

Сегодня, 1 мая, в Континентальной хоккейной лиге открылся рынок свободных агентов. «Чемпионат» ведёт специальный лайв-репортаж.

Ранее уфимский клуб расстался с защитниками Захаром Арзамасцевым и Артёмом Сергеевым, форвардами Александром Бурмистровым, Алексеем Кручининым и Максимом Майоровым, а также тренером Виталием Ячменёвым.

Хохряков и Картаев продлили контракты с «Салаватом Юлаевым»
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020