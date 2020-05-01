«Салават» подтвердил заключение нового контракта с нападающим Картаевым
«Салават Юлаев» на официальном сайте объявил о заключении контракта с нападающим Владиславом Картаевым. Ранее об этом сообщал «Чемпионат». Соглашение уфимского клуба с нападающим рассчитано на два сезона.
В минувшем сезоне 28-летний Картаев в общей сложности провёл 58 матчей, записав в свой актив 9 (7+2) очков и заработав показатель полезности «-2» при 26 минутах штрафного времени.
Сегодня, 1 мая, в Континентальной хоккейной лиге открылся рынок свободных агентов. «Чемпионат» ведёт специальный лайв-репортаж.
Ранее уфимский клуб расстался с защитниками Захаром Арзамасцевым и Артёмом Сергеевым, форвардами Александром Бурмистровым, Алексеем Кручининым и Максимом Майоровым, а также тренером Виталием Ячменёвым.
Хохряков и Картаев продлили контракты с «Салаватом Юлаевым»
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