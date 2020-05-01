21-летний защитник Ахияров пополнил состав «Сибири»
21-летний защитник Тимур Ахияров пополнил состав «Сибири», сообщается на официальном сайте новосибирского клуба.
Российский защитник является воспитанником «Салавата Юлаева». В КХЛ дебютировал в минувшем сезоне в составе «Адмирала». В регулярном чемпионате КХЛ провёл 10 матчей, сделав четыре результативные передачи при среднем игровом времени 17.04.
Сегодня, 1 мая, в Континентальной хоккейной лиге открылся рынок свободных агентов. «Чемпионат» ведёт специальный лайв-репортаж.
Вчера «Сибирь» объявила об уходе из команды пяти хоккеистов. По истечении сроков контрактов свободными агентами стали защитники Николай Тимашов и Олег Пиганович, а также форварды Юкка Пельтола, Игорь Макаров и Глеб Зырянов.
Пельтола, Макаров, Тимашов, Пиганович и Зырянов покинут «Сибирь»
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