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Московское «Динамо» выменяло из «Торпедо» голкипера Дмитрия Меньшатова

Московское «Динамо» выменяло из «Торпедо» голкипера Дмитрия Меньшатова
Хоккей / КХЛ 0

Московское «Динамо» совершило обмен с «Торпедо», сообщается на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги. В Москву перебирается голкипер Дмитрий Меньшатов, в свою очередь нижегородцы получили денежную компенсацию.

Минувший сезон 18-летний голкипер полностью провёл в Молодёжной хоккейной лиге. Меньшатов сыграл 31 матч в регулярном чемпионате МХЛ за «Чайку», пропуская в среднем за встречу 2,28 шайбы и отражая 92,6% бросков. Привлекался к юниорской сборной России. Уроженец Чайковского вернулся в систему московского «Динамо», за которую уже играл по детским командам различных возрастов.

Сегодня, 1 мая, в Континентальной хоккейной лиге открылся рынок свободных агентов. «Чемпионат» ведёт специальный лайв-репортаж.

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