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«Северсталь» обменяла защитника Хлыстова в магнитогорский «Металлург»

«Северсталь» обменяла защитника Хлыстова в магнитогорский «Металлург»
Хоккей / КХЛ 0

«Северсталь» обменяла защитника Никиту Хлыстова в магнитогорский «Металлург», сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. Взамен череповецкий клуб получил денежную компенсацию.

В минувшем сезоне 26-летний Хлыстов принял участие в 48 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил три шайбы и сделал четыре результативные передачи при показателе полезности "-9".

Ранее магнитогорский «Металлург» на официальном сайте клуба объявил об изменениях в составе. В общей сложности уральский клуб расстался с 10 хоккеистами.

Команду покинули защитники Никита Пивцакин и Дмитрий Зайцев; нападающие Роман Любимов, Евгений Тимкин, Андрей Локтионов, Илья Авраменко, а также нападающие-легионеры Брэндон Козун, Эрик О`Делл и Томаш Филиппи.

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