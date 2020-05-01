«Северсталь» обменяла защитника Хлыстова в магнитогорский «Металлург»

«Северсталь» обменяла защитника Никиту Хлыстова в магнитогорский «Металлург», сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. Взамен череповецкий клуб получил денежную компенсацию.

В минувшем сезоне 26-летний Хлыстов принял участие в 48 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил три шайбы и сделал четыре результативные передачи при показателе полезности "-9".

Ранее магнитогорский «Металлург» на официальном сайте клуба объявил об изменениях в составе. В общей сложности уральский клуб расстался с 10 хоккеистами.



Команду покинули защитники Никита Пивцакин и Дмитрий Зайцев; нападающие Роман Любимов, Евгений Тимкин, Андрей Локтионов, Илья Авраменко, а также нападающие-легионеры Брэндон Козун, Эрик О`Делл и Томаш Филиппи.