«Северсталь» обменяла защитника Хлыстова в магнитогорский «Металлург»
«Северсталь» обменяла защитника Никиту Хлыстова в магнитогорский «Металлург», сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. Взамен череповецкий клуб получил денежную компенсацию.
В минувшем сезоне 26-летний Хлыстов принял участие в 48 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил три шайбы и сделал четыре результативные передачи при показателе полезности "-9".
Ранее магнитогорский «Металлург» на официальном сайте клуба объявил об изменениях в составе. В общей сложности уральский клуб расстался с 10 хоккеистами.
Команду покинули защитники Никита Пивцакин и Дмитрий Зайцев; нападающие Роман Любимов, Евгений Тимкин, Андрей Локтионов, Илья Авраменко, а также нападающие-легионеры Брэндон Козун, Эрик О`Делл и Томаш Филиппи.
«Магнитка» расторгнет контракт с защитником Матушкиным
Читайте также
- 1 мая 2020
-
15:00
-
14:54
-
14:34
-
14:23
-
14:20
-
14:16
-
14:13
-
14:07
-
14:02
-
13:56
-
13:52
-
13:49
-
13:46
-
13:26
-
13:11
-
13:00
-
12:55
-
12:48
-
12:34
-
12:27
-
12:18
-
12:10
-
12:00
-
11:39
-
11:27
-
11:23
-
11:17
-
11:04
-
10:46
-
10:38
-
10:35
-
10:30
-
10:12
-
10:05
-
09:57
Партнерский контент