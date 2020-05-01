Защитник Пашнин покинет «Салават Юлаев» и может перейти в «Металлург»

Хоккейный агент Александр Черных, представляющий защитника «Салавата Юлаева» Михаила Пашнина, рассказал, что его клиент покинет уфимский клуб. Среди претендентов на игрока — магнитогорский «Металлург».

«В Уфе Пашнин не останется. На него претендуют несколько клубов, в том числе «Магнитка», — сказал Черных в эфире «Спорт-экспресса».

В минувшем регулярном чемпионате Пашнин провёл 54 матча и набрал 10 (2+8) очков при показателе полезности «+9». В шести матчах плей-офф защитник сделал две результативные передачи. Игрок стал лучшим по силовым приёмам в регулярке (174 хита) и в первом раунде Кубок Гагарина (21).

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