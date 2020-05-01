У Блума и Мозика были предложения из КХЛ, но игроки решили остаться в «Ферьестаде»
Два игрока «Ферьестада» — защитник Джонатон Блум и нападающий Войтех Мозик — получали предложения от клубов Континентальной хоккейной лиги. Но оба хоккеиста приняли решение остаться в Швеции, сообщает Hockey Sverige.
31-летний Блум уже подписал новый контракт с «Ферьестадом». Ранее он выступал в КХЛ за «Адмирал», «Сочи» и минское «Динамо». 27-летний Мозик пока ведёт переговоры, но стороны уже достигли принципиальной договорённости. В КХЛ он провёл два сезона в составе «Витязя».
В сезоне-2018/2019 Блум защищал цвета минского «Динамо». В 35 матчах регулярного чемпионата КХЛ хоккеист набрал 10 (3+7) очков при показателе полезности «-8». В феврале 2019 года североамериканский игрок расторг контракт с минчанами.
Экс-защитник «Адмирала» и «Торпедо» Блум может вернуться в КХЛ
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