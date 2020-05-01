«Сибирь» обменяла защитника Тимашова в «Автомобилист» на денежную компенсацию
«Сибирь» и «Автомобилист» произвели обмен, сообщается на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги. В Екатеринбург возвращается защитник Николай Тимашов, новосибирцы получили денежную компенсацию.
В минувшем сезоне 25-летний Тимашов в общей сложности провёл 54 матча, в которых отметился пятью результативными передачами при показателе полезности "+1". Российский защитник вернулся в расположение уральского клуба, в составе которого уже играл на протяжении трёх сезонов (2015-2018). Также за карьеру в КХЛ Тимашов защищал цвета магнитогорского «Металлурга» и «Нефтехимика»,
Сегодня, 1 мая, в Континентальной хоккейной лиге открылся рынок свободных агентов. «Чемпионат» ведёт специальный лайв-репортаж.
Пельтола, Макаров, Тимашов, Пиганович и Зырянов покинут «Сибирь»
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