«Сибирь» обменяла защитника Тимашова в «Автомобилист» на денежную компенсацию

«Сибирь» и «Автомобилист» произвели обмен, сообщается на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги. В Екатеринбург возвращается защитник Николай Тимашов, новосибирцы получили денежную компенсацию.

В минувшем сезоне 25-летний Тимашов в общей сложности провёл 54 матча, в которых отметился пятью результативными передачами при показателе полезности "+1". Российский защитник вернулся в расположение уральского клуба, в составе которого уже играл на протяжении трёх сезонов (2015-2018). Также за карьеру в КХЛ Тимашов защищал цвета магнитогорского «Металлурга» и «Нефтехимика»,

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