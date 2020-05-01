Меркулов — о словах Миронова про НХЛ: у нашего воспитанника очень хорошее чувство юмора

Московское «Динамо» переподписало контракт с защитником Андреем Мироновым, сообщается на официальном сайте бело-голубых. Новое соглашение рассчитано до 2022 года.

«В конце апреля клуб договорился с Андреем Мироновым о переподписании контракта на новых условиях, после чего в рамках правового поля было расторгнуто соглашение, которое действовало до 2021 года. Именно поэтому утром в сводке на официальном сайте КХЛ игрок значился в статусе неограниченно свободного агента.

Что же касается недавнего заявления Андрея относительно отъезда в НХЛ, то могу только улыбнуться и сказать, что у нашего воспитанника очень хорошее чувство юмора», — прокомментировал заключение контракта генеральный менеджер бело-голубых Виктор Меркулов.