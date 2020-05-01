Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Меркулов — о словах Миронова про НХЛ: у нашего воспитанника очень хорошее чувство юмора

Меркулов — о словах Миронова про НХЛ: у нашего воспитанника очень хорошее чувство юмора
Хоккей / КХЛ 0

Московское «Динамо» переподписало контракт с защитником Андреем Мироновым, сообщается на официальном сайте бело-голубых. Новое соглашение рассчитано до 2022 года.

«В конце апреля клуб договорился с Андреем Мироновым о переподписании контракта на новых условиях, после чего в рамках правового поля было расторгнуто соглашение, которое действовало до 2021 года. Именно поэтому утром в сводке на официальном сайте КХЛ игрок значился в статусе неограниченно свободного агента.

Что же касается недавнего заявления Андрея относительно отъезда в НХЛ, то могу только улыбнуться и сказать, что у нашего воспитанника очень хорошее чувство юмора», — прокомментировал заключение контракта генеральный менеджер бело-голубых Виктор Меркулов.

Миронов — о возвращении в НХЛ: если будет возможность, с удовольствием поеду
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020