КХЛ подтвердила обмен форварда Якимова из «Северстали» в СКА

«Северсталь» и СКА произвели обмен, сообщается на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги. В Санкт-Петербург отправляется форвард Богдан Якимов, череповчане получили денежную компенсацию. Контракт Якимова рассчитан до 30 апреля 2021 года.
В нынешнем сезоне 25-летний нападающий забросил девять шайб и сделал 10 результативных передач в 59 матчах регулярного чемпионата КХЛ при показателе полезности "-7" и 14 минутах штрафного времени. В среднем за матч Богдан проводил на льду 14 минут 39 секунд.
За карьеру в лиге нападающий также защищал цвета «Нефтехимика» и «Авангарда». В 268 матчах в КХЛ на счету нападающего 74 (46+48) очка при полезности "+8" и 66 минутах штрафа.
Сегодня, 1 мая, в Континентальной хоккейной лиге открылся рынок свободных агентов. «Чемпионат» ведёт специальный лайв-репортаж.
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