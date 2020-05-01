«Локомотив» перезаключил контракт с нападающим Авериным, срок контракта остался прежним

«Локомотив» перезаключил контракт с нападающим Егором Авериным на новых условиях, сообщается в официальном «твиттере» ярославского клуба. Срок соглашения остался прежним — до окончания сезона-2020/2021.

В минувшем сезоне 30-летний нападающий принял участие в 48 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых отметился двумя заброшенными шайбами и 12 результативными передачами при показателе полезности "-1". В шести матчах плей-офф на счету Аверина 1 (1+0) очко при полезности "-3".

Сегодня, 1 мая, в Континентальной хоккейной лиге открылся рынок свободных агентов. «Чемпионат» ведёт специальный лайв-репортаж. Первым новичком ярославского клуба в межсезонье стал бывший защитник «Нефтехимика» Зият Пайгин.