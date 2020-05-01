Нападающий Денис Вихарев подписал контракт с «Северсталью» на один год. Последние три сезона форвард выступал за «Адмирал». Ранее об этом сообщал «Чемпионат».

27-летний хоккеист в прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги принял участие в 55 матчах, записав на свой счёт 37 (17+20) баллов при показателе полезности "+1" и 16 минутах штрафного времени. За матч Вихарев проводил на площадке 17 минут и 29 секунд.



Вихарев ранее уже выступал за «Северсталь» на протяжении двух лет. Также в активе нападающего один сезон в новокузнецком «Металлурге» и три года в «Адмирале». Напомним, «Адмирал» принял решение пропустить следующий сезон, но обещает вернуться в КХЛ позже.

Сегодня, 1 мая, в Континентальной хоккейной лиге открылся рынок свободных агентов. «Чемпионат» ведёт специальный лайв-репортаж.