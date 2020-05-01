Агент Толчинского заявил, что ЦСКА не повторит предложение другого клуба по его клиенту

Нападающий Сергей Толчинский близок к уходу из ЦСКА. Агент Шуми Бабаев в эфире «Спорт-экспресса» заявил, что его клиент принял предложение о контракте от одного из клубов КХЛ.



Как отметил представитель хоккеиста, ЦСКА не будет повторять это предложение. Таким образом, игрок покинет клуб. Ранее сообщалось, что предложение Толчинскому сделал «Авангард».

Ранее сообщалось, что форвард, ставший ограниченно свободным агентом, зарабатывал по прошлому контракту с ЦСКА около 25 млн рублей в год. Москвичи хотели сохранить Толчинского и могли повторить предложение «Авангарда», но им может помешать потолок зарплат.

Сегодня, 1 мая, в Континентальной хоккейной лиге открылся рынок свободных агентов. «Чемпионат» ведёт специальный лайв-репортаж.