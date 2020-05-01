Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Девять игроков системы «Ак Барса» приняли квалификационные предложения клуба

Девять игроков системы «Ак Барса» приняли квалификационные предложения клуба
Хоккей / КХЛ 0

Девять игроков системы «Ак Барса» приняли квалификационные предложения клуба, сообщается на официальном сайте казанской команды.

Защитник «Ак Барса» Николай Аверин, игроки «Барса» Илья Голубев, Иван Емец, Айрат Вильданов, Кирилл Крутов и Александр Зайцев, а также хоккеисты «Ирбиса» Павел Купчихин, Ильяс Ситдиков и Ильнур Шабанов приняли квалификационные предложения клуба. Хоккеисты продолжат выступать в системе «Ак Барса» в следующем сезоне.

Сегодня, 1 мая, в Континентальной хоккейной лиге открылся рынок свободных агентов. «Чемпионат» ведёт специальный лайв-репортаж.

Ранее «Ак Барс» на официальном сайте клуба объявил об изменениях в составе. Казанский клуб покинули четыре хоккеиста. Это защитник Ессе Виртанен, а также нападающие Эмиль Галимов, Мэттью Фрэттин и Олег Ли.

«Ак Барс» подтвердил уход из команды Эмиля Галимова, Фрэттина, Ли и Виртанена
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020