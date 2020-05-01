Девять игроков системы «Ак Барса» приняли квалификационные предложения клуба, сообщается на официальном сайте казанской команды.
Защитник «Ак Барса» Николай Аверин, игроки «Барса» Илья Голубев, Иван Емец, Айрат Вильданов, Кирилл Крутов и Александр Зайцев, а также хоккеисты «Ирбиса» Павел Купчихин, Ильяс Ситдиков и Ильнур Шабанов приняли квалификационные предложения клуба. Хоккеисты продолжат выступать в системе «Ак Барса» в следующем сезоне.
Сегодня, 1 мая, в Континентальной хоккейной лиге открылся рынок свободных агентов. «Чемпионат» ведёт специальный лайв-репортаж.
Ранее «Ак Барс» на официальном сайте клуба объявил об изменениях в составе. Казанский клуб покинули четыре хоккеиста. Это защитник Ессе Виртанен, а также нападающие Эмиль Галимов, Мэттью Фрэттин и Олег Ли.
- 1 мая 2020
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