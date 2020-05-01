ФХР предостерегла игроков от работы с неаккредитованными агентами

В связи с началом подписной кампании в российских профессиональных хоккейных лигах (КХЛ, МХЛ, ВХЛ) Федерация хоккея России на официальном сайте напомнила, что в соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» для осуществления работы на территории Российской Федерации спортивные агенты подлежат аккредитации.

Работа с неаккредитованными спортивными агентами влечет применение санкций вплоть до штрафов и дисквалификаций как к хоккеистам, так и работникам хоккейных клубов. Актуальный список аккредитованных хоккейных агентов размещен на официальном сайте Федерации хоккея России в разделе «Хоккейные агенты».

Обращаем внимание, что такие представители как Пол Теофанос, Дэн Мильштейн, Марк Гандлер, Роберт Шпаленка, Иржи Гамал, Владимир Гудачек, Владимир Вуйтек, Юхо Синтонен, Денис Логинов, Вадим Кормилицын, Валерий Зацепин не имеют аккредитации ФХР на осуществление деятельности по трудоустройству спортсменов в профессиональные хоккейные клубы, и работать с ними запрещено.