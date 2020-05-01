Петунин и Марковин вернулись в московское «Динамо» из «Северстали»

«Северсталь» и московское «Динамо» произвели обмен, сообщается на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги. В Москву отправляются нападающие Дмитрий Марковин и Александр Петунин, а череповчане получили денежную компенсацию.

В минувшем сезоне 25-летний Марковин принял участие в 49 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил семь шайб и сделал девять результативных передач при показателе полезности "-7".

23-летний Петунин пополнил состав «Северстали» в ходе сезона в результате обмена с «Динамо». В череповецком клубе Александр провёл 29 встреч, в которых набрал 17 (7+10) очков.

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