Защитник Сергей Телегин подписал контракт с «Трактором»

«Трактор» заключил контракт с защитником Сергеем Телегиным, сообщается на официальном сайте челябинского клуба. Соглашение рассчитано на два сезона.

«Мне предложили играть, и я с большим удовольствием согласился. Возвращаюсь в Челябинск, здесь для меня родные стены, волнения нет, только счастье и радость – самые положительные эмоции. Со многими хоккеистами из системы знаком: Кулиев, Гатиятулин, Тертышный, Шабанов, Яковлев – в общем, больше половины точно знаю.

Цели на этот год? Попасть в основную команду и закрепиться в ней, давать результат на самом высоком уровне. В общем, цели самые серьёзные», — сказал Телегин.

Прошлый сезон Телегин провёл в ВХЛ, выступая за «Югру». В 41 матче регулярного чемпионата защитник набрал 6 (2+4) очков при показателе полезности «+2». В 2019 году в составе молодёжной сборной России участвовал в Суперсерии с Канадой.