Исаков: Щербак с «Трактором» ничего не подписывал, переговоры будут позже

Хоккейный агент Сергей Исаков, представляющий интересы Никиты Щербака, прокомментировал слухи о подписании его клиентом контракта с «Трактором».

«Щербак с «Трактором» ничего не подписывал. Клуб просто дал игроку квалификацию, чтобы сохранить права за собой. Но у нас не было никакой подписи, переговоры будем чуть позже вести с руководством челябинцев. Информация о двухлетнем контракте на 10 млн в год? Кто-то мог в базу зайти, или это слухи какие-то. Сейчас слухов столько, что я многим вещам просто улыбаюсь. Их гораздо больше, чем реальности», — сказал Исаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Щербак начинал сезон в «Авангарде», но в ноябре перешёл в «Трактор». За челябинцев он провёл 15 матчей, в которых забросил 1 шайбу и отдал 4 результативные передачи.