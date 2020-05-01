«Монреаль» подписал двухлетний контракт новичка с форвардом Арсеном Хисамутдиновым

Клуб Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» объявил о подписании контракта новичка с российским нападающим Арсеном Хисамутдиновым. Контракт 22-летнего форварда с клубом рассчитан на два сезона.

«Канадиенс» выбрали Хисамутдинова в шестом раунде драфта НХЛ в 2019 году под 170-м номером. В сезоне-2019/2020 форвард в 31 матче за «Нефтехимик» в КХЛ набрал 3 (1+2) очка при показателе полезности «-4». В плей-офф Хисамутдинов провёл один матч.

Напомним, из-за эпидемии коронавируса регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги приостановлен, точные сроки окончания перерыва неизвестны. К моменту паузы «Монреаль» набрал 71 очко и занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции.