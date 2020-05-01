«Сочи» обменял защитника Воробьёва в ЦСКА на денежную компенсацию
«Сочи» и ЦСКА произвели обмен, сообщается на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги. В Москву возвращается защитник Кирилл Воробьёв, южане получили денежную компенсацию.
В минувшем сезоне 25-летний Воробьёв в общей сложности провёл 36 матчей, в которых отметился тремя результативными передачами при показателе полезности "-8". Российский защитник вернулся в расположение столичного клуба, в составе которого уже играл на протяжении двух сезонов (2014-2016). Также за карьеру в КХЛ Воробьёв защищал цвета «Сибири» и «Торпедо».
Сегодня, 1 мая, в Континентальной хоккейной лиге открылся рынок свободных агентов. «Чемпионат» ведёт специальный лайв-репортаж.
Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».
Агент Толчинского заявил, что ЦСКА не повторит предложение другого клуба по его клиенту
Читайте также
- 1 мая 2020
-
19:15
-
19:06
-
18:44
-
18:35
-
18:24
-
18:01
-
17:46
-
17:23
-
17:15
-
16:50
-
16:38
-
16:33
-
16:31
-
16:29
-
16:20
-
16:14
-
16:09
-
16:04
-
15:54
-
15:50
-
15:45
-
15:37
-
15:30
-
15:22
-
15:18
-
15:14
-
15:00
-
14:54
-
14:34
-
14:23
-
14:20
-
14:16
-
14:13
-
14:07
-
14:02
Партнерский контент