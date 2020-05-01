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«Сочи» обменял защитника Воробьёва в ЦСКА на денежную компенсацию

«Сочи» обменял защитника Воробьёва в ЦСКА на денежную компенсацию
Хоккей / КХЛ 0

«Сочи» и ЦСКА произвели обмен, сообщается на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги. В Москву возвращается защитник Кирилл Воробьёв, южане получили денежную компенсацию.

В минувшем сезоне 25-летний Воробьёв в общей сложности провёл 36 матчей, в которых отметился тремя результативными передачами при показателе полезности "-8". Российский защитник вернулся в расположение столичного клуба, в составе которого уже играл на протяжении двух сезонов (2014-2016). Также за карьеру в КХЛ Воробьёв защищал цвета «Сибири» и «Торпедо».

Сегодня, 1 мая, в Континентальной хоккейной лиге открылся рынок свободных агентов. «Чемпионат» ведёт специальный лайв-репортаж.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».

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