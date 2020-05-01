Форварды «Ферьестада» Нильссон и Йоханссон перешли в «Сочи»

Хоккеисты шведского «Ферьестада» Маркус Нильссон и Линус Йоханссон перешли в «Сочи». Об этом сообщается на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги. Соглашение Нильссона рассчитано на один сезон, а у Йоханссона — на два.

Также южане заключили двусторонний контракт на один год с экс-форвардом «Адмирала» Александром Конновым.

Йоханссон в нынешнем сезоне шведской лиги набрал 28 (9+19) очков в 49 играх, Маркус Нильссон набрал 54 (12+42) очка в 50 встречах.

Сегодня, 1 мая, в Континентальной хоккейной лиге открылся рынок свободных агентов. «Чемпионат» ведёт специальный лайв-репортаж. Ранее «Сочи» обменял защитника Кирилла Воробьёва в ЦСКА на денежную компенсацию.

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