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Защитник Дмитрий Вишневский продолжит играть за «Спартак»

Защитник Дмитрий Вишневский продолжит играть за «Спартак»
Хоккей / КХЛ 0

Хоккейный клуб «Спартак» заключил новый контракт с защитником Дмитрием Вишневским, информирует московская команда в «Твиттере». Новый контракт 30-летнего хоккеиста будет действовать до 30 апреля 2022 года.

В минувшем регулярном чемпионате КХЛ Вишневский принял участие в 59 матчах, в которых забросил 8 шайб и сделал 16 результативных передач при показателе полезности «+11» и 10 минутах штрафного времени. За матч защитник проводил на льду 21 минуту 11 секунд. В плей-офф хоккеист набрал 1 (0+1) очко в шести матчах.

Вишневский является выпускником школы «Спартака», предстоящий сезон станет для него восьмым в системе красно-белых.

Напомним, «Спартак» вышел в плей-офф с пятой строчки в Западной конференции. В первом раунде команда Олега Знарка встретилась с московским «Динамо», проиграв со счётом 2-4.

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