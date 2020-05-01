Нападающий Артём Воронин подписал контракт с «Югрой»
«Югра» заключила контракт с нападающим «Хумо» Артёмом Ворониным, сообщается на официальном сайте ханты-мансийского клуба. Соглашение рассчитано на один сезон.
В регулярном чемпионате ВХЛ сезона-2019/2020 Воронин в 46 матчах набрал 36 (14+22) очков при показателе полезности «+18». В плей-офф 28-летний нападающий набрал 5 (2+3) очков в 11 матчах.
Значительная часть карьеры форварда прошла в московском «Спартаке». Всего в КХЛ Артём провел 345 игр, отметившись 22 шайбами и 32 передачами.
Напомним, 17 апреля 2020 года узбекский клуб объявил об отказе от участия в следующем сезоне ВХЛ в связи с эпидемиологической ситуацией.
Сегодня, 1 мая, в Континентальной хоккейной лиге открылся рынок свободных агентов. «Чемпионат» ведёт специальный лайв-репортаж.
Воронин: в топ-клубах ВХЛ условия порой не хуже, чем в КХЛ
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