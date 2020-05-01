Нападающий Алексей Макеев подписал контракт с «Автомобилистом»

«Автомобилист» заключил контракт с нападающим Алексеем Макеевым, сообщается на официальном сайте екатеринбургского клуба. Соглашение рассчитано на два года.

В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Макеев принял участие в 60 матчах, записав на свой счёт 37 (13+24) очков при показателе полезности «+1» и 93 минутах штрафного времени. Нападающий проводил на площадке 19 минут 10 секунд за матч. В четырёх встречах Кубка Гагарина Макеев дважды поразил ворота петербургского СКА.

Макеев провёл в «Витязе» семь последних сезонов и признан лучшим в истории клуба снайпером и бомбардиром. В общей сложности в составе подмосковного клуба Алексей провёл 393 матча, забросил 90 шайб и сделал 103 результативные передачи.