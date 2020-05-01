Голкипер «Трактора» Вилл: я всегда хотел играть в КХЛ, это было моей мечтой

Экс-голкипер шведского «Рёгле» Роман Вилл прокомментировал свой переход в челябинский «Трактор».

«Я всегда хотел играть в КХЛ, в каком-то плане это было моей мечтой. К тому же, это было одной из причин, по которым я поехал играть в Швецию в прошлом году, я хотел показать хороший хоккей там и верил, что некоторым командам КХЛ понравится мой стиль игры. Мы обсуждали с моим агентом, какие шаги нужно сделать, чтобы двигаться в этом направлении, и поэтому я поехал в Швецию.

Рад, что всё получилось. Сезон получился хорошим. Если говорить о «Тракторе», то решение принял быстро, потому что слышал очень много хорошего о команде, много разговаривал об этом с Томашем Гикой и Лукашем Седлаком, а им очень нравится в команде. Поэтому решился легко. Я был рад, что одна из топовых команд КХЛ хочет, чтобы я играл за них. Для меня это очень много значит», — приводит слова Вилла пресс-служба «Трактора».

В активе Романа есть один матч в Национальной хоккейной лиге. В сезоне-2014/2015 он дебютировал в НХЛ за «Колорадо Эвеланш». Высшим достижением в карьере голкипера являются серебряные медали чемпионата Чехии 2018 года. Через год Роман был признан лучшим голкипером чешской Экстралиги.