У жены Овечкина из-за коронавируса скончался дедушка

Настасья Шубская, супруга капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, в «Инстаграме» сообщила о смерти своего дедушки — Юлия Векслера. Причиной смерти стал коронавирус. Юлию Векслеру был 91 год.
«Сегодня от нас ушёл мой дедушка, Векслер Юлий Ефимович. В 91 год, за исключением потерянного зрения, он был бодр телом и духом, имел яснейший ум и невероятную энергию. И тут этот злосчастный коронавирус. К сожалению, организм просто не справился. Знаю, как он ждал знакомства ещё с одним правнуком… Покойся с миром», — написала Шубская.
Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги приостановлен из-за коронавируса. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены.
- 1 мая 2020
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