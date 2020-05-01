Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

У жены Овечкина из-за коронавируса скончался дедушка

У жены Овечкина из-за коронавируса скончался дедушка
Хоккей / НХЛ 0

Настасья Шубская, супруга капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, в «Инстаграме» сообщила о смерти своего дедушки — Юлия Векслера. Причиной смерти стал коронавирус. Юлию Векслеру был 91 год.

«Сегодня от нас ушёл мой дедушка, Векслер Юлий Ефимович. В 91 год, за исключением потерянного зрения, он был бодр телом и духом, имел яснейший ум и невероятную энергию. И тут этот злосчастный коронавирус. К сожалению, организм просто не справился. Знаю, как он ждал знакомства ещё с одним правнуком… Покойся с миром», — написала Шубская.

Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги приостановлен из-за коронавируса. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены.

«Вашингтон» выставил клюшки Овечкина и Кузнецова на благотворительный аукцион
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020