«Калгари» подписал трёхлетний контракт новичка с голкипером Дастином Вульфом

Клуб Национальной хоккейной лиги «Калгари Флэймз» объявил о подписании контракта новичка с норвежским голкипером Дастином Вульфом. Контракт 19-летнего вратаря с клубом рассчитан на три года.
«Флэймз» выбрали Вульфа в седьмом раунде драфта НХЛ в 2019 году под 214-м номером. В сезоне-2019/2020 голкипер в 46 матчах за «Эверетт Силвертипс» в WHL пропускал 1,88 шайбы и отражал 93,6% броска.
Напомним, из-за эпидемии коронавируса регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги приостановлен, точные сроки окончания перерыва не известны. К моменту паузы «Калгари» набрал 79 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице Западной конференции.
Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом, была зафиксирована в декабре 2019 года в самом густонаселённом городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку заболевания пандемией.
- 1 мая 2020
-
23:00
-
22:49
-
22:32
-
21:55
-
21:48
-
21:35
-
20:52
-
20:30
-
20:01
-
19:44
-
19:35
-
19:15
-
19:06
-
18:44
-
18:35
-
18:24
-
18:01
-
17:46
-
17:23
-
17:15
-
16:50
-
16:38
-
16:33
-
16:31
-
16:29
-
16:20
-
16:14
-
16:09
-
16:04
-
15:54
-
15:50
-
15:45
-
15:37
-
15:30
-
15:22