«Калгари» подписал трёхлетний контракт новичка с голкипером Дастином Вульфом

Клуб Национальной хоккейной лиги «Калгари Флэймз» объявил о подписании контракта новичка с норвежским голкипером Дастином Вульфом. Контракт 19-летнего вратаря с клубом рассчитан на три года.

«Флэймз» выбрали Вульфа в седьмом раунде драфта НХЛ в 2019 году под 214-м номером. В сезоне-2019/2020 голкипер в 46 матчах за «Эверетт Силвертипс» в WHL пропускал 1,88 шайбы и отражал 93,6% броска.

Напомним, из-за эпидемии коронавируса регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги приостановлен, точные сроки окончания перерыва не известны. К моменту паузы «Калгари» набрал 79 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице Западной конференции.

Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом, была зафиксирована в декабре 2019 года в самом густонаселённом городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку заболевания пандемией.