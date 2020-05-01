Картаев: над предложением «Салавата» долго не раздумывал

Нападающий Владислав Картаев прокомментировал заключение нового контракта с уфимским «Салаватом Юлаевым».

«О переподписании контракта долго не раздумывал и дал согласие. «Салават» — отличный клуб, хочу продолжать играть здесь. Мне нравится жить в Уфе, и я чувствую себя как дома.

Удаётся ли сейчас тренироваться во время самоизоляции? К сожалению, возможности ограничены, но я тренируюсь по той программе, которую нам подготовил тренер по физподготовке.

Лямся? Мне нравится работать с ним, он всегда пытается помочь, объяснить и подсказать. Обсуждал ли с ним свою роль в команде? Пока ничего не обсуждали, но, думаю, перед сезоном обязательно поговорим об этом», — приводит слова Картаева пресс-служба клуба.

В минувшем сезоне 28-летний Картаев в общей сложности провёл 58 матчей, записав в актив 9 (7+2) очков и заработав показатель полезности «-2» при 26 минутах штрафного времени.