Прохоркин: в «Кингз» все очень переживали из-за Ковальчука. Он оставил свой след в команде

Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Николай Прохоркин прокомментировал решение клуба расторгнуть контракт с российским нападающим Ильёй Ковальчуком.

«Первая реакция была… ну нет, не шоковая, но близкая к тому. Он со многими дружил, и для некоторых это стало неприятным сюрпризом. Когда есть такой большой контракт, его так просто не расторгает. Но, наверное, всё к этому шло. Мы с Ильей общались, я знал кое-какие подробности. И всё равно это случилось внезапно.

В тот день, когда это всё объявили, я хотел пообщаться с тренером по поводу того, что пропустил много матчей. Хотел узнать, в чём проблема. И планировал попросить Илью с переводов. Захожу, значит, в раздевалку – а его нет. Ну, нет и нет – может, опаздывает? Хотя за ним такого никогда не наблюдалось. И вдруг он приходит, переодевается. Я говорю: «Куда собрался?» Он в ответ: «Всё, наигрался». И тут у меня даже глаза округлились. Вот, мол, как вышло – хотел я сходить к тренеру, а поговорил ты…

Переживали все очень, конечно. Илья оставил свой след в команде. Он такой человек, что он не может просто прийти и незаметным остаться. К нему всегда люди тянутся, потому что он очень открытый и добрый» — приводит слова Прохоркина «Советский спорт».