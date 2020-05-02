Окулов: буду следить за успехами Капризова и Григоренко в НХЛ. У них всё получится

Нападающий ЦСКА Константин Окулов прокомментировал решение форвардов Кирилла Капризова и Михаила Григоренко продолжить карьеру в Национальной хоккейной лиге.
«За пацанов я только рад! За Кирилла в том числе, ему давно пора ехать в Америку. Хорошо, что Григоренко освободил место (смеется). Если серьёзно, то я ни капельки не расстроился бы, останься Миша в ЦСКА. Буду следить за их успехами и желаю только удачи. Думаю, у всех должно получиться», — приводит слова Окулова Sport24.
Ранее Михаил Григоренко подписал однолетний контракт с клубом «Коламбус Блю Джекетс» на $ 1,2 млн, который вступит в силу, когда в НХЛ откроется окно переходов.
Правами в НХЛ на Капризова обладает «Миннесота Уайлд», и из-за возраста он может подписать с «дикарями» только двухлетний контракт начального уровня с базовым окладом в размере $ 925 тыс. и максимально возможными бонусами в размере $ 2,85 млн.
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