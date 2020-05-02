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Защитник «Амура» Камалов: рад, что ещё два сезона проведу в Хабаровске

Защитник «Амура» Камалов: рад, что ещё два сезона проведу в Хабаровске
Хоккей / КХЛ 0

Защитник «Амура» Никита Камалов прокомментировал заключение нового контракта с хабаровским клубом.

«После окончания регулярного чемпионата вместе с агентом общались с руководством клуба, было понимание, что в команде остаюсь. Очень рад, что предстоящие два сезона проведу именно в Хабаровске. В «Амуре» мне нравится все — и команда, и болельщики, и тренеры, и руководство.

Стал ли прошедший сезон для меня лучшим в карьере? Нет, не согласен, лучший сезон ещё впереди. Если бы вышли в плей-офф, то, наверное, каждый мог бы себя похвалить, а так оценка пока лишь удовлетворительная. Во второй половине сезона команда показала характер, одержали несколько красивых побед, в Хабаровске был ажиотаж, все матчи «Амура» показывали по ТВ. Договорились продолжить в том же духе в предстоящем чемпионате», — приводит слова Камалова Russia-Hockey.ru.

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