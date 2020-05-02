Фиала: старт сезона не получился, но я верил и работал изо всех сил. В итоге прорвало

Нападающий «Миннесота Уайлд» Кевин Фиала прокомментировал приостановку сезона в регулярном чемпионате НХЛ из-за пандемии коронавируса.
«Мы одержали несколько очень важных побед, и нам нужно всего очко, чтобы догнать команды, входящие в зону плей-офф. Мы слабо стартовали и хотим как можно быстрее вернуться на лёд. Я хочу играть, чтобы завершить начатое.
Старт сезона не получился, но я продолжал верить и работал изо всех сил. В итоге прорвало. Мне потребовалось немало времени, но сейчас опять может наступить спад, а я не хочу, чтобы меня хватило только на один сезон. Мне надо работать. Я ещё молод, надеюсь, что меня ждет долгая карьера, и сейчас я делаю всё, чтобы двигаться в правильном направлении.
Я чувствую себя в тонусе, но в реальной игре всё иначе. Надеюсь, у нас будет шанс сыграть несколько контрольных матчей, потому что встречи в формате «три на три» на тренировках их никогда не заменят. В настоящем матче всё по-другому. Там ведут силовую борьбу, бьются. Не знаю, сколько времени понадобится, но хочу верить, что быстро приду в себя», — приводит слова Фиалы пресс-служба НХЛ.
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