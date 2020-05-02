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«Нэшвилл» продлил контракт с защитником Беном Харпуром

«Нэшвилл» продлил контракт с защитником Беном Харпуром
Хоккей / НХЛ 0

«Нэшвилл Предаторз» продлил контракт с защитником Беном Харпуром, сообщает пресс-служба клуба. Летом 26-летний американец мог получить статус ограниченно свободного агента.

Соглашение носит двухсторонний характер и рассчитано на один год. На уровне НХЛ зарплата Харпура составит $ 700 тыс. за сезон, на уровне АХЛ – $ 225 тыс.

Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги приостановлен из-за эпидемии коронавируса, точные сроки окончания перерыва не известны. К моменту паузы «Нэшвилл» набрал 78 очка и занимает 9-е место в турнирной таблице Западной конференции.

Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом, была зафиксирована в декабре 2019 года в самом густонаселённом городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией.

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