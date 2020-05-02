«Бостон» заключил однолетний контракт с Галаком

Клуб Национальной хоккейной лиги «Бостон Брюинз» заключил новое соглашение со словацким вратарём Ярославом Галаком. Об этом сообщается в «твиттере» клуба.

Новый договор с 34-летний словаком рассчитан на один год, за который он заработает $ 2,25 млн. Галак начинал карьеру на родине, в братиславском «Словане», в 2003 году был выбран на драфте НХЛ «Монреаль Канадиенс» под общим 271-м номером. За океаном сначала выступал за фарм-клубы «Монреаля» «Льюистон Мэйниакс» и «Гамильтон Булдогс, затем за главную команду „Канадиенс“. Также играл за „Сент-Луис Блюз“, „Вашингтон Кэпиталз“ и „Нью-Йорк Айлендерс“. За „Брюинз“ играет с 2018 года.

В текущем розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ, прерванном из-за пандемии коронавируса, сыграл 31 матч с процентов отражения бросков 91,9.