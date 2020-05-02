НХЛ не будет проводить тестирование игроков на коронавирус вне очереди

Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли сообщил, что в лиге не будут проводить тестирование игроков на коронавирус вне очереди.

«Нам нужно тестирование, но мы не будем стремиться к нему даже в частном порядке, если с этим есть проблемы в конкретном регионе. Мы не намерены проводить тестирование хоккеистов с подозрительными симптомами вне очереди, если такое тестирование недоступно для других людей. Не в каждом городе есть всё необходимое для того, чтобы проводить выборочное тестирование игроков. Ещё одним необходимым пунктом является поддержка местной системы здравоохранения. Согласятся ли на это местные жители, посчитают ли они этот вариант благоприятным выходом из ситуации, в которой мы оказались? Сейчас мы находимся в процессе изучения предложений клубов, городов и арен, проявивших интерес к такому сотрудничеству», — приводит слова Дэйли официальный сайт НХЛ.