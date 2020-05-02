Марковин: в «Динамо» все ребята талантливые, мастеровитые

Форвард Дмитрий Марковин прокомментировал возвращение в московское «Динамо». Ранее воспитанник клуба выступал за «Северсталь». Из Череповца в Москву также отправился форвард Александр Петунин, а «Северсталь» получила денежную компенсацию.
«Очень приятно снова оказаться в «Динамо», так как провёл здесь большую часть карьеры. Поддерживал общение с игроками «Динамо». Всегда общаемся с ребятами, вне зависимости от того, в каком клубе играем. «Динамо» всегда находилось в числе топ-клубов, потому и настрой на игру с ними был определённый.
С кем было бы комфортнее играть в одном звене? В клубе все ребята талантливые, мастеровитые, играть с любым из них было бы приятно. Решение остаётся за тренерским штабом.
На мой взгляд, личные цели должны уйти на второй план. Нужно приносить пользу команде, постараться провести сезон без травм и выиграть кубок», — приводит слова Марковина пресс-служба «Динамо».
В минувшем сезоне 25-летний Марковин принял участие в 49 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил семь шайб и сделал девять результативных передач при показателе полезности "-7".
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