Форвард сборной Финляндии Ере Карьялайнен подписал контракт с «Сочи»

27-летний финский форвард Ере Карьялайнен подписал контракт с «Сочи» до конца сезона-2020/2021, сообщает пресс-служба клуба.

Уроженец Хельсинки в минувшем сезоне выступал за «Таппару», в этом клубе он провёл шесть лет. Прошлый сезон стал самым результативным в карьере финского форварда. В 57 матчах регулярного чемпионата он набрал 49 (24+25) очков. Кроме того, впервые получил вызов в сборную Финляндии, за которую в итоге сыграл шесть матчей и набрал 4 (2+2) очка.

Запись можно посмотреть в «твиттере» «Сочи».

На протяжении карьеры Карьялайнен выступал в Финляндии. В высшем дивизионе Финляндии дебютировал в сезоне-2012/2013.

Из-за пандемии коронавируса сезон в КХЛ был завершён досрочно без определения победителя. «Сочи» не удалось пробиться в плей-офф КХЛ.