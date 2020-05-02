Форвард сборной Финляндии Ере Карьялайнен подписал контракт с «Сочи»

27-летний финский форвард Ере Карьялайнен подписал контракт с «Сочи» до конца сезона-2020/2021, сообщает пресс-служба клуба.
Уроженец Хельсинки в минувшем сезоне выступал за «Таппару», в этом клубе он провёл шесть лет. Прошлый сезон стал самым результативным в карьере финского форварда. В 57 матчах регулярного чемпионата он набрал 49 (24+25) очков. Кроме того, впервые получил вызов в сборную Финляндии, за которую в итоге сыграл шесть матчей и набрал 4 (2+2) очка.
Запись можно посмотреть в «твиттере» «Сочи».
На протяжении карьеры Карьялайнен выступал в Финляндии. В высшем дивизионе Финляндии дебютировал в сезоне-2012/2013.
Из-за пандемии коронавируса сезон в КХЛ был завершён досрочно без определения победителя. «Сочи» не удалось пробиться в плей-офф КХЛ.
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