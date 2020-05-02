«Северсталь» обменяла защитника Макеева в ЦСКА на денежную компенсацию
«Северсталь» и ЦСКА произвели обмен, сообщается на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги. В Москву возвращается защитник Никита Макеев, а череповецкий клуб получил денежную компенсацию.
В минувшем сезоне 22-летний Макеев в общей сложности провёл 47 матчей, в которых отметился одной результативной передачей при показателе полезности "-5" и 32 минутах штрафного времени. Российский защитник вернулся в расположение столичного клуба, в составе которого уже играл на протяжении двух сезонов (2017-2019).
Вчера, 1 мая, в Континентальной хоккейной лиге открылся рынок свободных агентов. «Чемпионат» ведёт специальный лайв-репортаж.
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