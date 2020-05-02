Матчи НХЛ, НБА и MLS могут пройти на территории огромного курорта в Лас-Вегасе

Курорт MGM Resorts International обратился с предложением в адрес крупнейших спортивных лиг Северной Америки возобновить соревнования на специализированной изолированной территории в Лас-Вегасе — об этом сообщает New York Times. Курорт располагает огромным гостиничным фондом на 4 700 номеров, что позволяет разместиться командам, семьям игроков, персоналу клубов и сотрудникам СМИ. Согласно плана, любой человек, кто будет причастен к этому мероприятию, будет обязан оставаться на территории Лас-Вегаса на весь срок.

«Планируется, что в случае согласия будет создан отдельный карантинный кампус, который, по сути, будет отдельным жилым кварталом, где можно будет играть по любому графику, какой будет удобен лигам. «Мы ведём постоянный диалог с лигами и организаторами других спортивных состязаний — бокса и ММА. Думаю, многое из этого мы сможем принять у себя», — сказал генеральный директор MGM Resorts Билл Хорнбакл.

Известно, что прибыль этого курорта за первые 3 месяца 2020 года снизилась на 29% по сравнению с обычной. Текущий уровень безработицы в Лас-Вегасе оценивается в 25%, что намного выше, чем во времена Великой депрессии. Режим самоизоляции в штате Невада сохраняется до середины мая, но губернатор Стив Сисолак уже начал вводить послабления для мероприятий на открытом воздухе, а мэр Вегаса Кэролин Гудман призвала власти штата открыть казино и другие развлекательные заведения.