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Министр спорта РФ — о потолке зарплат: решение КХЛ не вызывает ничего, кроме уважения

Министр спорта РФ — о потолке зарплат: решение КХЛ не вызывает ничего, кроме уважения
Хоккей / КХЛ 0

Министр спорта РФ Олег Матыцин прокомментировал отказ Континентальной хоккейной лиги от идеи повышения потолка зарплат с 900 млн до 1,3 млрд рублей.

«С уважением отношусь к принятому решению. Мы находимся в конструктивном взаимодействии и с КХЛ, и с РФС. Если такое решение принято, тем более оно соответствует современным реалиям и не вызывает ничего, кроме уважения», — приводит слова Матыцина «Р-Спорт».

Напомним, с сезона-2020/2021 в Континентальной хоккейной лиге устанавливается жёсткий потолок заработных плат — 900 млн рублей. Устанавливается и пол заработных плат — не менее 270 млн рублей должно быть фактически потрачено за весь сезон на фиксированную часть заработной платы хоккеистам.

В связи с негативным развитием эпидемиологической ситуации в мире КХЛ приняла решение отменить оставшуюся часть сезона-2019/2020.

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