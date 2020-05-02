Найт: переход в «Авангард» — это шаг вперёд

Нападающий Корбан Найт прокомментировал заключение контракта с омским «Авангардом». Соглашение рассчитано на два сезона.
«Непростое решение. Я провёл прекрасное время в «Барысе», играя с отличными партнёрами по команде. Это часть хоккея, сейчас у меня будут новые возможности и цели. Посмотрим, куда приведёт этот шаг в карьере. Тем не менее могу только подтвердить, что мне было очень приятно играть за «Барыс» и быть частью команды.
Причина ухода из «Барыса»? Наверное, комбинация факторов. Очевидно, что в «Барысе» произойдут перемены после этого сезона: будет новый тренер, возможно, сколько-то игроков уйдёт в другие команды. Переход в «Авангард» — шанс доказать свою состоятельность в новом клубе. Знаю, это сильная команда, и это одна из причин.
Думаю, это шаг вперёд. Я провёл прекрасное время в Нур-Султане, обрел много новых друзей. Но от нового клуба ожидаю только лучшего. Наслышан об «Авангарде». Плюс хорошо знаком с Бобом Хартли с тех времён, когда играл в Северной Америке», — приводит слова Найта Sports.kz.
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