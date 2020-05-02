Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Гретцки: было бы весело сыграть в одном звене с Овечкиным и Макдэвидом

Гретцки: было бы весело сыграть в одном звене с Овечкиным и Макдэвидом
Хоккей 0

Легендарный нападающий Уэйн Гретцки рассказал, с кем хотел бы сыграть в одном звене, если бы выступал сейчас.

«Сложный вопрос. Можно назвать много игроков. Но, наверное, выбрал бы Коннора Макдэвида. Из-за его скорости было бы много свободного льда. И Александра Овечкина — если отдать ему пас, он либо забьёт, либо создаст голевой момент. Сыграть с этими двумя парнями было бы весело», – приводит слова Гретцки The Score.

За карьеру Овечкин провёл 1152 матча, набрав 1278 (706+572) очков и заработав показатель полезности «+82». В этом сезоне на счету Овечкина 67 (48+19) очков в 68 матчах при показателе полезности «–12».

Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги приостановлен из-за коронавируса. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией.

Гретцки: я болею за Овечкина, смотрю практически все его игры
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020