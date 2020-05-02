«Салават Юлаев» подписал контракт с защитником Дмитрием Коробовым
Уфимский «Салават Юлаев» заключил контракт с защитником Дмитрием Коробовым, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги в «Твиттере». Соглашение рассчитано на два сезона.
В минувшем сезоне 31-летний хоккеист выступал за хабаровский «Амур». В регулярном чемпионате сезона-2019/2020 Коробов в 29 матчах набрал 2 (2+0) очка при показателе полезности «-6» и 12 минутах штрафного времени. Защитник проводил на площадке 17 минут 36 секунд за матч.
В КХЛ хоккеист выступал за минское «Динамо», «Атлант», «Спартак» и «Торпедо».
Вчера, 1 мая, в Континентальной хоккейной лиге открылся рынок свободных агентов. «Чемпионат» ведёт лайв-репортаж.
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