«Салават Юлаев» подписал контракт с защитником Дмитрием Коробовым

Уфимский «Салават Юлаев» заключил контракт с защитником Дмитрием Коробовым, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги в «Твиттере». Соглашение рассчитано на два сезона.

В минувшем сезоне 31-летний хоккеист выступал за хабаровский «Амур». В регулярном чемпионате сезона-2019/2020 Коробов в 29 матчах набрал 2 (2+0) очка при показателе полезности «-6» и 12 минутах штрафного времени. Защитник проводил на площадке 17 минут 36 секунд за матч.

В КХЛ хоккеист выступал за минское «Динамо», «Атлант», «Спартак» и «Торпедо».

Вчера, 1 мая, в Континентальной хоккейной лиге открылся рынок свободных агентов. «Чемпионат» ведёт лайв-репортаж.

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