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Плющев: руководству федерации предстоит непростое, но очень правильное решение

Плющев: руководству федерации предстоит непростое, но очень правильное решение
Хоккей / КХЛ 0

Заслуженный тренер России Владимир Плющев прокомментировал возможное назначение Валерия Брагина наставником национальной сборной России.

«Это назначение, если оно состоится, легко комментировать, потому как в начале 2000-х тоже оказался в подобной ситуации: после успехов возглавляемой мною молодёжной сборной России мне предложили пост главного тренера национальной сборной страны. С другой стороны, то время с нынешним не идёт ни в какое сравнение. Тогда федерация несколько отстранилась от главной команды страны, с большим трудом можно было сформировать состав, неохотно приезжали в сборную легионеры. У нас была очень молодая команда, которая смогла доказать свою состоятельность и конкурентоспособность. Мы выиграли первые розыгрыши Евротура. Молодёжь росла, многие ребята позже уехали за океан.

При Валерии Брагине молодёжная сборная из года в год завоёвывала медали чемпионата мира, побеждала на различных турнирах, у него огромный опыт на международной арене. Остаётся только пожелать ему успеха. Сейчас федерация делает очень многое для развития хоккея, создана специальная программа. Часто посещаю базу сборной в Новогорске. Там отличные условия для работы, такого раньше не было. У Валерия Брагина впереди непростой сезон, до Олимпиады — рукой подать. Руководству федерации хоккея предстоит непростое, но очень правильное решение. У нас очень хорошее поколение молодых ребят, а лучшего специалиста, чем Валерий Брагин, по работе с молодёжью у нас нет», — сказал Плющев в интервью «Чемпионату».

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