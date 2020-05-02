Плющев: руководству федерации предстоит непростое, но очень правильное решение

Заслуженный тренер России Владимир Плющев прокомментировал возможное назначение Валерия Брагина наставником национальной сборной России.
«Это назначение, если оно состоится, легко комментировать, потому как в начале 2000-х тоже оказался в подобной ситуации: после успехов возглавляемой мною молодёжной сборной России мне предложили пост главного тренера национальной сборной страны. С другой стороны, то время с нынешним не идёт ни в какое сравнение. Тогда федерация несколько отстранилась от главной команды страны, с большим трудом можно было сформировать состав, неохотно приезжали в сборную легионеры. У нас была очень молодая команда, которая смогла доказать свою состоятельность и конкурентоспособность. Мы выиграли первые розыгрыши Евротура. Молодёжь росла, многие ребята позже уехали за океан.
При Валерии Брагине молодёжная сборная из года в год завоёвывала медали чемпионата мира, побеждала на различных турнирах, у него огромный опыт на международной арене. Остаётся только пожелать ему успеха. Сейчас федерация делает очень многое для развития хоккея, создана специальная программа. Часто посещаю базу сборной в Новогорске. Там отличные условия для работы, такого раньше не было. У Валерия Брагина впереди непростой сезон, до Олимпиады — рукой подать. Руководству федерации хоккея предстоит непростое, но очень правильное решение. У нас очень хорошее поколение молодых ребят, а лучшего специалиста, чем Валерий Брагин, по работе с молодёжью у нас нет», — сказал Плющев в интервью «Чемпионату».
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